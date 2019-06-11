Kupada Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşacak

Sivasspor
Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 21. kez yapılacak Cumhuriyet Kupası maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Edinilen bilgiye göre, cumhuriyetin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlenen ve 10 Ağustos Cumartesi günü 21'incisi gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası'nda, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe
karşı karşıya gelecek.
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Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın saati henüz netleşmezken, futbolseverler maçı ücretsiz olarak izleyebilecek.
Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası, 12 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez ise tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 8 kez müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
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