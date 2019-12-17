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Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım oldu.

17.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:00Kupada Son 16'nın ilk takımı Kasımpaşa
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 2-2 berabere kalan , Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan ilk takım oldu.

Kasımpaşa, ligde aldığı Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından kupada da tur atlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Vanspor ile 2-1'in rövanşında uzatmalar sonucu 2-2 berabere kalarak, son 16 takım arasına ismini yazdırdı. Müsabakada gol perdesini 34'te Hajrandinovic aralarken, Vanspor Batuhan'ın penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. 60. dakikada ev sahibi ekip Serdar Cansu'nun golüyle öne geçerken, müsabakada son sözü Kasımpaşalı İlhan Depe söyleyerek, durumu 2-2'ye getiren golü kaydetti. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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