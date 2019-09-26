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Kupadan elenen Es Es rotayı lige çevirdi

Ziraat Türkiye Kupası'ndan Diyarbekirspor'a 2-1 yenilerek elenen Eskişehirspor, rotayı tekrar lige çevirdi.

26.09.2019 12:02Kupadan elenen Es Es rotayı lige çevirdi
Ziraat Türkiye Kupası'ndan Diyarbekirspor'a 2-1 yenilerek elenen Eskişehirspor, rotayı tekrar lige çevirdi.

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda turnuvaya veda etti. Kupadan elenen Eskişehirspor gözünü yeniden lige dikti. TFF 1. Lig'de geçen hafta Ekol Göz Menemenspor'u evinde yenmeyi başaran siyah-kırmızılılar, bu hafta Hatayspor ile karşılaşacak. Es Es yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan ile Hatayspor'dan karşılaşmasından 3 puan alıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Siyah-kırmızılı takım ligde geçen sezon Hatayspor'a karşı 3-0 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

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