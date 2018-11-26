26 Kasım 2018, 11:13
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"Kupamızı Ne Zaman Vereceksiniz" Diye Soran Taraftara Ali Koç'tan Cevap: Benim Kalbimi Kırma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diye soran Trabzonsporlu taraftara "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sadece Trabzonspor camiası ile değil Türkiye'deki futbol camiasında son dönemde yaşanan gerilimi de bitirme adına önemli adımlar attı. Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Trabzon'daki maçı tribünden takip eden Ali Koç, yanına yaklaşan herkesle samimi bir şekilde sohbet etti. Rakip taraftarların stadyumlara alınmadığı, karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı, polisin geniş güvenlik önlemleri altında oynanan maçların yaşandığı Türkiye'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sporun dostluk olduğunu hatırlatan hareketleri ile takdir topladı.

"BENİM KALBİMİ KIRMA, GÜZEL ŞEYLER KONUŞALIM"

Tam 7 yıl aradan sonra bordo-mavili deplasmana giden ilk başkan olan Ali Koç, karşılaşma öncesi Trabzon turu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sabah kahvaltısından sonraki kısa yürüyüşünde bir Trabzonspor taraftarı "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diyerek 2010-11 sezonuna göndermede bulundu. Ali Koç ise bu soruya karşılık verip "Benim kalbimi kırma… Güzel şeyler konuşalım. Maçı konuşalım" dedi.

(Sözcü)

Trabzon,Türkiye,Trabzonspor,Ali Koç
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:13



YORUMLAR (34)
YASİR: Beyin durdumu yapacak birşey yok, bekleyeceksin. . . . . . . . . .
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YUNUS: Kumpas deyip duruyorlar. Telefonda zorla mı şike pazarlığı yaptırdılar. Cafelerde rakip takımın tesislerinde zorlamı buluşup siyah çantaları poşetleri teslim ettiniz? Emenikenin menajeri Erdem konyarı arayan şekip Mosturoğlu söyle ona bizim Maçta ağrım falan var deyip oynamasın. Oynarsa da berbat oynasın diye talimat vermedi mi
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ENES HATEM: hala kupa diiyor hamsiler . ıclerınde dert olduı. beter olun
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YUNUS: Haram kupayı gerçek sahibine teslim etmediğiniz sürece yüzünüz gülmez. Uğursuzluk aksilik ve başarısızlığınızın sebebi Trabzonsporun ahıdır
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KUPAMUZİ İSTERUK: O kupayı FENERBAHÇE alın teriyle san ve şerefle kazandı terör örgütünün kurduğu KUMPASIN arkasına sığınıp kupamuzi isteruk demekten başka geçin 35 yıldır sampiyon olamadım bu kafayla bir 35 yıl daha olamazsınız
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