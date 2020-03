Kupası'nın ardından Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarını karşı karşıya getiren Vodafone Kupası'nın ödül töreni sonrası katılımcılar, açıklamalarda bulundu.Vodafone Park'ta yapılan organizasyonu takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınların spora erişimini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere, herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını aktaran bakan Kasapoğlu, "Sağlık, afiyet, huzur diliyorum. Kadınlar toplumumuzun en önemli bireyleri. Kadınlarımızın her alanda olması bizim için bir güç, heyecan ve mutluluk kaynağı. Bugün gördüğümüz atmosfer, kırılan rekor, müsabakadaki heyecan, her anlamda kadınların çok daha fazla sporda olması gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.Kadınları sporun her branşında görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları aktardı:"Biz de bakanlık olarak kadın odaklı spor stratejimizde, kadınlarımızın spora erişimini fazlasıyla sağlama adına çalışmalar yapıyoruz. Bu tablo ve teveccüh nedeniyle tüm taraftarlara, kulüplere, sporculara teşekkür ediyorum. Kadınlarımızı sporun her branşında görme anlamında gayretimizi sürdüreceğiz. Herkesi daha çok spor yapmaya, daha düzenli bir şekilde çalışmaya ve günlük aktivitelerimizin bir kısmını spora ayırmaya davet ediyorum. Tüm kulüplerimizin, federasyonlarımızın kadınlarımızı sporda daha çok görme adına çalışmalar yapmasını tavsiye ve teşvik ediyoruz. Bu konuda öncü olan kulüpleri tebrik ediyorum. Kadın odaklı spor stratejimizle, önümüzdeki süreçte kadınları daha güçlü bir şekilde sporda göreceğiz."Çebi: "Kadınlarımızı baştacı yapan bir milletiz"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Toplum olarak kadınlarımıza her zaman için değer verdiğimizi biliyorum." derken, "Hanımefendilere yanlışları olan bazı yanlış insanlar var. Türk toplumu olarak kadınlarımızı baştacı yapan bir milletiz. Bunun spora yansımasını da bugün yaşadık. Bunun Beşiktaş'a ve başkanlık dönemime nasip olması beni çok mutlu etti. Bu taraftara her zaman teşekkür ettim, bugün bin kere teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın değerini bir kat daha yukarı aldılar. Onların sayesinde bu güzellik oldu. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Çebi'nin eşi Berna Çebi ise, "Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum. Kocaman yürekleri var. Buna da hasretlermiş, yerine getirdik. Bugün çok güzel bir ambiyans vardı. Beşiktaş taraftarı, futbolcular çok keyifliydi. Dünya Kadınlar Günü'ne uygun bir şekilde kutladık." değerlendirmesinde bulundu.Aksoy: "Harika bir atmosferde keyifli bir gün yaşandı"Organizasyonu gerçekleştiren Vodafone'un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Bugün bizim için harika bir gün." açıklamasında bulundu.Tüm Türkiye'de kadınları ön plana çıkarmak istediklerine dikkati çeken Aksoy, şöyle konuştu:"Cinsiyet ayrımcılığına her alanda son verilmesini teşvik etmek amacıyla bir dizi etkinlik yapacağız. Kadın futboluna karşı bir ön yargı var. Bu yargılar kırılmakla beraber, devam da ediyor. Sporda da cinsiyet ayrımcılığının sona ermesini teşvik etmek istedik. Beşiktaş ile Atletico Madrid'i buraya getirdik. Harika bir atmosferde keyifli bir gün yaşandı. Aileler, kadınlar, çocuklar tribündeydi. Bugün oluşturulan farkındalıkla, cinsiyet ayrımcılığına karşı önemli bir adım atıldı. Buna verilen destek için gelen herkese minnettarız. Türkiye'de kadınların sesini duyurmak için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Hem futbolda hem de hayatın diğer alanlarında kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Tüm biletler tükendi ve kapalı gişe oynandı. Bu da çok güzeldi. Bir rekor kırıldı."