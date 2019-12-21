Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Libertadores şampiyonu Flamengo ile karşı karşıya geldi.

KUPAYI GETİREN GOL FİRMİNO'DAN

Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, uzatmalarda golü bulan Liverpool kupayı müzesine götürdü. Liverpool'a uzatma devresinde kupayı getiren golü 99. dakikada Brezilyalı yıldız Firmino kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Liverpool; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti.