Haberler» Güncel» Haber

Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci'yi makamında ağırladı.

19.08.2019 14:11 Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesi Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ve azalarını makamında ağırladı. Muhtar İzci, kendilerini ağırladıkları için Genel Müdür Başaran'a teşekkürlerini sunarak görevinde başarılar diledi.

İzci, MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da ziyareti nedeniyle Muhtar Osman İzci'ye teşekkür ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek muhtarlarımızı makamımızda ağırlayarak gerekse de mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde onların taleplerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   Marmaris'te ev yangını
15:16   Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:16   İSTANBUL AKSARAY'DA YİNE BİRÇOK TABELA ARAPÇA
15:15   3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15:13   Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder
15:13   İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça
15:12   Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı