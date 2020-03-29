Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küpeli: EOSB olarak gerekli önlemleri aldık

Çin'de patlak veren ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken Hollanda'dan dikkat çeken bir haber geldi.

29.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:48
Küpeli: EOSB olarak gerekli önlemleri aldık

Kanalizasyonda virüs bulgusuna rastlandığı tespit edildi.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli , Türkiye'de benzer bir vakanın görülme riskine karşı Atık Su Arıtma Tesisinde (ESART) gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

7 gün 24 saat izlenmekte

Başkan Küpeli online olarak tüm ölçümlerin yapıldığını veatık su çıkışının 7 gün 24 saat izlendiğini belirterek, "Bilindiği üzere Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ülkemizde buna benzer bir vaka görülmese degörülme riskine karşı organize sanayi bölge müdürlüğü olarak proaktif yaklaşımla tüm önlemleri aldık. Uzman ekiplerimizce EOSB Atık Su Arıtma Tesisinde (ESART) proseslerde kontrollü olarak kimyasal dozaj yanı sıra kireçle dozaj yapılarak stabilizasyon sağlanmakta.Sağlığa zararlı olabilecek olası mikroorganizmaların zararsız hale getirilmesi yönünde gerekli tüm önlemler alınmakta. Online olarak sürekli ölçümler yapılmakta. Atık su çıkışı 7 gün 24 saat sürekli izlenmekte. Bununla birlikte dezenfektan olarak klor dozajı ve ölçümleri devam etmektedir" dedi.

Küpeli,atık su arıtma tesisinde çalışan personelin sağlığının korunmasına adına dagerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği yönünden maske, eldiven ve tulum kullanmaktadır. Tesis girişlerde ilave önlemler alınmış vetermal kamera ile ölçüm yapılmaktadır" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Hollanda, Küpeli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Küpeli: EOSB olarak gerekli önlemleri aldık - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: Asala'nın eski avukatı Deveciyan korona virüsten öldü - Haber 13:20: Polis yakacağı biten çifte odun götürdü - Haber 13:20: Kocasinan Belediyesi, çam ve ceviz fidanı dağıtacak - Haber 13:19: - İspanya'da korona nedeniyle ölü sayısı 6 bin 528'e yükseldi- Son 24 saatte 838 kişi hayatını... - Haber 13:16: Anadolu kadınının mesajlarıyla dolu motifler kayıt altına alındı - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler