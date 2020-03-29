Küpeli: EOSB olarak gerekli önlemleri aldık

Kanalizasyonda virüs bulgusuna rastlandığı tespit edildi.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli , Türkiye'de benzer bir vakanın görülme riskine karşı Atık Su Arıtma Tesisinde (ESART) gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

7 gün 24 saat izlenmekte

Başkan Küpeli online olarak tüm ölçümlerin yapıldığını veatık su çıkışının 7 gün 24 saat izlendiğini belirterek, "Bilindiği üzere Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ülkemizde buna benzer bir vaka görülmese degörülme riskine karşı organize sanayi bölge müdürlüğü olarak proaktif yaklaşımla tüm önlemleri aldık. Uzman ekiplerimizce EOSB Atık Su Arıtma Tesisinde (ESART) proseslerde kontrollü olarak kimyasal dozaj yanı sıra kireçle dozaj yapılarak stabilizasyon sağlanmakta.Sağlığa zararlı olabilecek olası mikroorganizmaların zararsız hale getirilmesi yönünde gerekli tüm önlemler alınmakta. Online olarak sürekli ölçümler yapılmakta. Atık su çıkışı 7 gün 24 saat sürekli izlenmekte. Bununla birlikte dezenfektan olarak klor dozajı ve ölçümleri devam etmektedir" dedi.

Küpeli,atık su arıtma tesisinde çalışan personelin sağlığının korunmasına adına dagerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği yönünden maske, eldiven ve tulum kullanmaktadır. Tesis girişlerde ilave önlemler alınmış vetermal kamera ile ölçüm yapılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler