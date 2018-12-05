05 Aralık 2018 Çarşamba 20:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 20:07

Maddi ve manevi zenginleşmek için çalışmalı ve dualar etmeliyiz. Allah insanları yaratırken, onlardan görevlerini yerine getirmelerini istemiştir. Bu yüzden Allah'tan bir şeyler isteyeceğimiz zaman bizden istenen görevleri yerine getirip getirmediğimize dikkat etmeliyiz. Sonrasında eğer Allah onu bize uygun görürse dileğimizi yerine getirecektir. Kısacası Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman önce ona kulluk etmeniz gerekmektedir. Bol rızık, fakirlikten kurtulup zengin olmak isteyenler Allah'a bol bol dua etmelidirler. Peki ama bolluk, bereket ve zenginlik duaları nelerdir?