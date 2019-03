Kur'an Bülbülleri Bölge Birinciliği İçin Aydın'da Yarıştı

Kaynak: İHA

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Ege bölge finali Aydın 'da gerçekleşti. Yarışmada liseler arasında Denizli Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Kuşbey ile ortaokullarda Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Samet Yakut Gülsever birinci oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ' Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Aydın'ın da içinde bulunduğu toplam 10 ilin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokul birincilerinin katıldığı yarışmanın bölge finallerinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokul öğrencileri okudukları Kur'an-ı Kerim'le hem kulakların pasını sildi hem de bölge birincisi olmak için yarıştı. Yarışmaya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger , İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk, "Bu yarışmada kaybeden olmayacak. Çünkü Kur'an ile kaybedilmez bilakis Kur'an'la kazanılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim doğruyu güzelliği, iyiliği arayanlar içindir, kurtuluş vesilesidir. Kendilerini yetiştirip bu konuda emek harcadıkları için öğrencilerimiz ve onları yetiştiren hocaları için Allah katında alacakları mükafat kuşkusuz ki kazanacakları en büyük mükafat olacaktır" dedi.Kur'an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin önemini ayetlerle anlatan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da, "Kur'an her fert ve toplum için bir hidayet kaynağı, hayatın her alanındaki nur ve tüm hastalıklara karşı bir şifadır. Kur'an-ı Kerim gerekse İslam'ın temel sütunlarını gerekse Müslümanca bir hayat Müslümanca bir dünya inşa edebilmemizin yol haritasını özlü bir şekilde veriyor" diye konuştu.Sözlerine yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında terör saldırısında şehit edilen Müslümanları yad ederek konuşmasına başlayan Vali Yavuz Selim Köşger, "Alem-i İslam'ın durumu çok iç açıcı değil. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup anlayabilsek ve hayat kitabımız haline getirebilseydik bu travmaları yaşamazdık. İslam alemi per ve perişan. Karşımızdakiler hem suçlu hem güçlü. İslam alemini darmadağın ediyorlar, bütün coğrafyamızda kan gözyaşı hiç dinmiyor. Aynı zamanda bu tür böyle teröristler türemeye devam ediyor. Bu hastalıklı bir zihniyetin tezahürüdür. O hastalıklı zihin yapısı dolayısıyla zaman zaman Cuma vaktinde Müslümanları bu tür terör saldırılarına ve katliama maruz bırakıyorlar. Tabi burada kabahat bizde. Çünkü bu bizim birliğimizi beraberliğimizi sağlayamamamızdan kaynaklanıyor" dedi.Salondaki boşluklara tepki gösterdiYarışmada salonun dolmamasına sitem eden Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki yarışmayı takdir ediyoruz. Kur'an-ı güzeli okumak bizim boynumuzun borcu ama güzel okuduğumuzu güzel anlayıp hayatımıza tatbik etmek lazım. Biz Kur'an-ı hayatımıza güzel tatbik etseydik, bugün böyle per perişan olmazdık. Buraya 10 vilayetimizden gelen kardeşlerimizi tek tek tebrik ediyorum. Ama Allah bize bu kadar güzel imkanlar vermişken, bu kadar güzel salonlar devletimiz tarafından yapılmışken salon bomboş. Aydın'da 300 bin insan var. Aslında böyle bir yarışmada bu salonların hınca hınç dolup yetmemesi lazım. Bunu da Aydınlıların takdirine sunuyorum"Bölge birincileri Aydın ve Denizli'denKonuşmaların ardından Balıkesir Bilecik , Denizli, Eskişehir Uşak ve Aydın il birincileri olarak yarışmaya katılan 16 ortaokul ve 12 lise öğrencisi, 13 Nisan'da yapılacak olan Türkiye finalinde 8'inci bölgeyi temsil edebilmek için yarıştı. Okuyacak oldukları Kur'an-ı Kerim ayetlerini çektikleri kura ile belirledikten sonra ayetleri birbirlerinden daha güzel okumak için yarışan öğrenciler, daha sonra okuma kurallarına göre seçici kurul tarafından puana tabi tutuldu. 500 puan üzerinden yapılan değerlendirmede, liselerde 488 puanla Denizli Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Kuşbey ile ortaokullarda 487 puanla Aydın Nazilli Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Samet Yakut Gülsever birinci oldu. Yarışmaların sonunda protokol üyeleri tarafından ilk üçe girerek derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - AYDIN