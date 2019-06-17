"Kur'an eğitimine karşı çıkmak sendikal faaliyet değildir" - EDİRNE

Diyanet-Sen Edirne
Şubesi üyeleri, Eğitim-İş Sendikası'nın, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ve bir protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursu eğitim programının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay
'a dava açmasına tepki gösterdi.Eski Cami önünde bir araya gelen grup, söz konusu eğitimin iptali için dava açan sendikayı protesto etti.Diyanet- Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, burada yaptığı açıklamada, eğitim programının 2013 yılından beri yürütüldüğünü söyledi.
Verilen eğitimlerin çarpıtılarak ve saptırılarak yargıya taşındığını savunan Ayar, "Kur'an eğitimine karşı çıkmak sendikal faaliyet değil, 28 Şubat
STK'cılığının köhneleşmiş hezeyanlarıdır." dedi.
Yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını belirten Ayar, şunları kaydetti:
"28 Şubat'ta da darbeci kimliğiyle halkın değerlerine saldıran yine bu zihniyetti. O gün darbe sürecini yalanlarıyla hazırlayanlar da, darbeyi yapanlar da, darbeyi destekleyenler de bu köhne kafanın çeşitli alanlarda tebarüz etmiş formlarıydı. Apoletli sendikacılığın en çirkin örneklerini de yine bu zihniyet 5'li çete içinde postal yalayıcılığı yaparak vermişti.
Milletimiz, bu zihniyete bugüne kadar prim
vermediği gibi bugünden sonra da prim vermeyecektir. Biz Diyanet - Sen olarak, inancımızı ve medeniyet değerlerimizi öğrenme ve öğretme azmini ifade eden söz konusu eğitimleri çok önemli görüyor ve destekliyoruz. Kur'an Kursu programını hem anayasaya, hem yasalara gem de temel insan haklarına uygun bir talep olarak görüyoruz."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.