Kur'an-ı Anlamada Sünnetin Önemi Ele Alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:46



29 Kasım 2018 Perşembe 15:46

Trabzon'da, "Kur'an-ı anlamada sünnetin yeri ve önemi" konulu konferans düzenlendi.Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Ensar Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı anlamada sünnetin yeri ve önemi" konulu konferans, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı'nın katılımıyla yapıldı.Sandıkçı, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki konferansta, Kur'an ile sünnetin, et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsur olduğunu belirterek, "Bunların birini diğerinden ayırdığınız zaman ne dinin gerçek manası ne anlaşılabilir ne de sıratımüstakim bulunabilir." ifadesini kullandı.Konferansı, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Ensar Vakfı Şube Başkanı Ömer Topaloğlu da takip etti.