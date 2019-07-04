04.07.2019 14:11
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Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara ücretsiz tıraş kampanyası

Kur

ı Kerim kursuna giden öğrenciler için ücretsiz tıraş kampanyası başlattı.

ı Kerim kursuna giden öğrenciler için ücretsiz tıraş kampanyası başlattı.

Kurtalan ilçesinde berberlik yapan Mahmut Toymaz, çocukları Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmek amacıyla ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. Toymaz, Kur'an-ı Kerim kursuna giden öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor. Merkez Camii'nde eğitim alan çocukların tıraşını yaptığını belirten Toymaz, "Malum yaz başladı ve okullar tatil oldu. Camilerde ise Kur'an kursları açıldı ve camilerimiz şenlendi. Biz de çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yararımız olsun dedik. Amacımız çocuklar Kur'an öğrensin ve buraya gelip tıraş olup sevinsinler" dedi.

Hakkı İrgi isimli öğrenci, "Biz Merkez Camii'nde Kur'an öğreniyoruz. Aldığımız eğitimler nedeniyle Mahmut usta bizim saçımızı ücretsiz kesiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİİRT
Kaynak: İHA
Kurtalan, Merkez, Güncel

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