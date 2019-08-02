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Kur'an kurslarına giden öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince yaz Kur'an kurslarında ve camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

02.08.2019 17:05 Kur'an kurslarına giden öğrencilere trafik eğitimi
Mersin'in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince yaz Kur'an kurslarında ve camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş grubunda bulunan çocuklar üzerinde trafik güvenliği bilincinin arttırılması amacıyla eğitim-öğretim döneminde Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, okullarda verilen trafik eğitimlerinin yaz döneminde de Kur'an kurslarında ve camilerde müftülük koordinesinde eğitim verdi.

955 öğrenciye eğitim veren polis ekipleri, öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaretleri, güvenli bisiklet kullanımı, okul servis araçlarına inme ve binme sırasında uyulması gereken kurallar, yaya geçitlerinin kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı ve trafik kazalarının nedenleri hakkında gerekli bilgiler sundu. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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