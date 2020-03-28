Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı

DİYANET İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursları Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere, 29 Mart'a kadar verdiği arayı, 3 Mayıs'a kadar uzattı.

28.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:19
Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı

DİYANET İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursları Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezleri'ndeki eğitimlere, 29 Mart'a kadar verdiği arayı, 3 Mayıs'a kadar uzattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla müftülüklere ve eğitim merkezlerine yazı gönderildiği bildirildi. Yazı ile Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'ndeki hizmet içi eğitim ihtisas kursu, hazırlık ve ihtisas dönemlerindeki eğitimin, 30 Mart- 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim merkezlerinin koordinasyonunda uzaktan eğitim yoluyla, dijital uygulamalar üzerinden yapılmasının istenildiği kaydedildiAyrıca hafızlık yapan öğrencilerden temel öğretim, hafızlık eğitimi, hafızlık tekrar ve talim bölümlerine kayıtlı olanların eğitimleri de bu tarihler arasında uzaktan eğitim yoluyla dijital uygulamalar üzerinden yapılacak. İhtiyaç odaklı ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında ise öğrencilerin süreçten kopmaması için rehberlik çalışmaları yapılacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en anlatan video
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Sanayi sitelerinde dezenfeksiyon - Haber 11:23: Elazığ'da " kapalı çarşı" kapatıldı - Haber 11:22: En çok "bankacılık işlemleri" için yardım istediler - Haber 11:22: Kapadokya Üniversitesinde uzaktan eğitim derslere katılımı artırdı - Haber 11:21: Akyazı'da banklar söküldü - Haber 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber