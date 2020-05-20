Kur'an Kursu hocasından 'Bir İftarda Benden Olsun' projesi

Adıyaman'da Kur'an Kursu öğreticisi tarafından yürütülen 'Bir İftar da Benden Olsun' projesi kapsamında 500 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Kur'an Kursu hocasından 'Bir İftarda Benden Olsun' projesi
20.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:01
Adıyaman'da Kur'an Kursu öğreticisi tarafından yürütülen 'Bir İftar da Benden Olsun' projesi kapsamında 500 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Kadir Gecesi olması münasebetiyle önceki gün 500 aileye yemek dağıtan Mehmet Kırçalı Cami Kız Kuran Kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, Ramazan ayı sonuna kadar 1500 kişiye iftar yemeği dağıtmayı hedefliyor.

Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerini sıcak yemek ulaştıran Nazlı Pektaş Yıldırım, 15 kişilik ekiple dağıtımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayırseverlerin destekleri ile iftar yemeği dağıtımına devam edeceğini aktaran Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadir Gecesi, Nazlı Pektaş, Adıyaman, Güncel, Haber

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