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Kur'an kursu öğrencileri arası halı saha futbol turnuvası

Kaman ilçesinde, 16 camide eğitim gören Kur'an kursu öğrencilerinin katıldığı halı saha futbol turnuvasında Hacıpınar Camii kursiyerleri birinci oldu.

29.07.2019 14:44 Kur'an kursu öğrencileri arası halı saha futbol turnuvası
Kaman ilçesinde, 16 camide eğitim gören Kur'an kursu öğrencilerinin katıldığı halı saha futbol turnuvasında Hacıpınar Camii kursiyerleri birinci oldu.
Kaman Gençlik Merkezi tarafından organize edilen, Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında oynanan final maçında Çarşı Camii ve Hacıpınar Camii öğrencileri mücadele etti.
Hacıpınar Camii kursiyerlerinin birinci olduğu turnuvada, dereceye girenlere ödül verildi.
Törende konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, bu tür organizasyonların, gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunduğuna dikkati çekti.
Gençlerin sportif faaliyetlere katılımının önemli olduğunu belirten Girgin, bu turnuva sayesinde gençlere Kur'an kurslarını sevdirme, birlik ve beraberlik, takım olma ruhunu gösterme fırsatı yakaladıklarını belirtti.
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan da Kaman genelinde ilk kez böyle bir turnuva düzenlendiklerini belirterek, 16 takımda 160'tan fazla gencin halı sahada mücadele ettiğini aktardı.

Anadolu Lisesi, Futbol, Kaman, Spor

Kaynak: AA

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