Kur'an Kursu Öğrencileri Hünerlerini Sergiledi

Osmaniye
'de Kur'an kursu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle öğrendiklerini sergiledi.
Zafer Camisi'nde düzenlenen programda, kursun 4-6 yaş arası öğrencileri şiir okudu, ilahi seslendirdi ve dualar okudu.
İl Müftü
Yardımcısı Berlin
Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kursun iki ay önce başladığını ve 38 öğrencinin katıldığını kaydetti.
Erdoğan, çocuklara güzel ahlaki değerleri tohum olarak ekmek istediklerini belirtti.
Zafer Camisi İmam Hatibi Adem Yıldır da kursa yoğun ilgi olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler gösteri sundu.
Osmaniye
18 Kasım 2018 Pazar 15:28