Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV'de uzaktan eğitim dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığının "İhtiyaç Odaklı" ve "4-6 Yaş Grubu" Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim süreci başladı.

04.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:50
Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV'de uzaktan eğitim dönemi
Diyanet İşleri Başkanlığının "İhtiyaç Odaklı" ve "4-6 Yaş Grubu" Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim süreci başladı.
Alınan bilgiye göre, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim hazırlıkları tamamlandı.
Bu kapsamda, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim görenler için Diyanet TV'de hafta içi her gün saat 10.30'da yayınlanan "Yeni Güne Merhaba" programının son 20 dakikasında, pazartesi ibadet, salı Kur'an-ı Kerim, çarşamba siyer, perşembe itikat ve cuma günleri ahlak dersleri yapılıyor.
Aynı yayın kuşağında "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu" öğreticileri ve öğrenci velilerine yönelik her hafta salı günü "Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi" programı sunuluyor.
Ayrıca hafta içi her gün 17.00-18.00 saatleri arasında çocuk kuşağında 6 Nisan'dan itibaren "Evden Öğreniyorum" ve "Çocukça Hikayeler ve Masallar" programları yayınlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, TV, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV'de uzaktan eğitim dönemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı - Haber 13:08: 5 çocuklu ailenin televizyon sevinci - Haber 13:08: Gaziantep'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı - Haber 13:08: Samsun'da araçların giriş çıkışı durduruldu - Haber 13:08: Kırklareli'nde restoranda alkol alan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber