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Kur'an kursu öğrencileri yaralı güvercine ilk müdahaleyi yaptı

Diyarbakır'da camiye düşen yaralı yabani güvercine Kur'an kursu öğrencileri ilk müdahalede bulundu.

04.11.2019 16:00Kur'an kursu öğrencileri yaralı güvercine ilk müdahaleyi yaptı
Diyarbakır'da camiye düşen yaralı yabani güvercine Kur'an kursu öğrencileri ilk müdahalede bulundu.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'ndeki Kur'an kursu öğrencileri merdivenlerinde bitkin halde buldukları güvercinin kanadında yara olduğunu tespit etti. Kanayan yaraya ilk müdahalede müdahalede bulunup, rehabilite eden öğrenciler daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirdi.
Camiye gelen ekiplere teslim edilen güvencinin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Cami imamı Yusuf Yoldaş, yaralı kuşun bakımının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini belirterek, "Tüm çocuklarımıza hayvanlara merhamet etme konusunda örnek olmalı. Çocuklara merhamet eğitimi vermeliyiz. Bunu sokak hayvanlarına yardım ederek, yapabiliriz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

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