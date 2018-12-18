Kur'an Kursu Öğrencileri Yemenli Çocuklar İçin Para Topladı

Amasya
'da Akmescit
Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paraları iç savaştan dolayı açıkla mücadele eden Yemen
'deki çocuklara gönderdiler. Türkiye
Diyanet Vakfının başlatmış olduğu Yemen
'e yardım kampanyasına katkıda bulunmak için harekete geçen minik öğrenciler biriktirdikleri bin 300 TL tutarındaki İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'na teslim ettiler.
Anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere ve onları mazlumların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde yetiştiren hocaları ile ailelerine teşekkür edip kendisi de bağışta bulunan Müftü Keşvelioğlu, "Bedenleri küçük yürekleri büyük olan yavrularımızın bu davranışının tüm insanlığa örnek olması gerekiyor" dedi. - AMASYA
Türkiye,Akmescit,Amasya,Yemen
Kaynak: İHA