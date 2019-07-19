Haberler» Güncel» Haber

Kur'an Kursu öğrencilerinden 15 Temmuz Şehitler müzesine ziyaret

Çorum'da Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti.

19.07.2019 17:46 Kur
Çorum'da Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti.

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz'da yaşanan ihanetin ve bu ihanet karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması ve milli ruhun diri tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ne öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.

Müzenin bu haftaki ziyaretçileri Ceritoğlu Kur'an Kursu, Mehmet Zait Kotku Camii Ku'ran Kursu,Mimar Sinan, Bahçelievler ve Akkent Gençlik Merkezlerindeki Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri oldu .

Çorumlu şehitlerin bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflar sergilendiği müzeyi gezen öğrenciler daha sonra sergi salonunda, darbe gecesi yaşanan olayları anlatan fotoğraflar yer aldığı bölümü gezerken, sinema salonunda ise ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeselleri izledi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:32   Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi
19:32   Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
19:30   Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
19:28   İHH ekipleri sel felaketinin yaşandığı Düzce'de
19:28   Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak
19:27   Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
19:26   Antalya'da kaybolan çocuk bulundu