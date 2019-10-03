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Kur'an Kursu öğrencilerinden HDP önündeki annelere destek ziyareti

Diyarbakır'da Kur'an Kursu öğrencileri, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

03.10.2019 17:36Kur'an Kursu öğrencilerinden HDP önündeki annelere destek ziyareti
Diyarbakır'da Kur'an Kursu öğrencileri, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren aileleri, Hamidiye Yatılı Kız Kuran Kursu'nda okuyan bir grup kız öğrenci ziyaret etti. Ziyarette kız öğrenciler anneler ile tek tek ilgilenerek ellerini öptü. Kur'an-ı Kerim okuyan öğrenciler, annelerin evlatlarına kavuşması için dua etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hamidiye Yatılı Kız Kur'an Kursu öğreticisi Semra Çiftçi, "Anneleri ziyaret etmek için buraya geldik. İzliyoruz onları, biz de bir anne olduğumuz için çok üzülüyoruz. Acılarına ortak olmak için öğrencilerimizle birlikte geldik. Her zaman yanlarındayız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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