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Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım

Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, İdlib'e yardım kampanyasına destek oldu.

23.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:49Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e anlamlı yardım
merkez Şerifpaşa Camii Kur'an kursu öğrencileri, 'e yardım kampanyasına destek oldu.

Bilecik Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi iş birliği ile devam eden "Yolun İyilik Olsun" kampanyasına bir destek de Kur'an kursu öğrencilerinden geldi. 8 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle, tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı İdlib'e kampanya çerçevesinde kurs öğreticisi Emine Kaya'nın öncülüğünde toparlanan yardımlar, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'na teslim edildi. - BİLECİK

Bilecik Müftülüğü, Türkiye, Bilecik, İdlib, Yaşam

Kaynak: İHA

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