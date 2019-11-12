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Kur'an kursu öğrencilerinden sınırdaki askerlere hediye

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Kur'an Kursu öğrencileri, sınırda görev yapan askerlere göndermek üzere hazırladıkları mektup ve hediyeleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

12.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:47Kur'an kursu öğrencilerinden sınırdaki askerlere hediye
'ın ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri, sınırda görev yapan askerlere göndermek üzere hazırladıkları mektup ve hediyeleri İlçe Komutanlığı'na teslim etti.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde bulunan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri, sınırda görev yapan Mehmetçiklere göndermek üzere yazdıkları mektupları ve hazırladıkları hediyeleri İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, kurs öğreticisi Ümmühani Güven'le birlikte Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bayram Dündar'a teslim etti.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, öğrencilerin önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan sosyal faaliyetin askerlere koral vereceğini belirten Ermiş, "4-6 yaştan tutunda 90 yaşına kadar kursumuza katılan vatandaşlarımızın hazırlandığı maneviyatı yüksek olan hediyeleri, Anadolu'muzun en ücra köşesinde görev yapan çok kıymetli askerlerimize, evlatlarımıza bir nebze moral olsun diye Çaycuma'dan selamlar ile sizin sayenizde yollamaya geldik. Hem mektup hem de manevi değeri yüksek olan naçizane hediyelerimizi takdim ederek komutanımızın şahsında hepsine nusretle yardım diliyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Dündar da nazik ziyaret ve hediyelerinden dolayı İlçe Müftülüğü çalışanlarına teşekkür ederek, mektup ve hediyelerin sınır bölgesinde gören yapan askerlere en kısa zamanda gönderileceğini ifade etti.

Filyos Zübeyde Hanım İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Fatıma Gürbüz de doğal tasarım ürünlerinden yaptığı tabloyu İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar'a teslim etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Filyos, Güncel

Kaynak: İHA

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