Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yemen'e Yardım Eli

Kadirli
Müftülüğü 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye
Diyanet Vakfınca başlatılan " Yemen
'e sessiz kalma" yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek verdi.
Zeliha Kastal ve Uslular Kur'an Kursu öğrencileri, iç savaşın devam ettiği Yemen'e yardım etmek amacıyla kurslarında oluşturdukları kumbara ile para biriktirdi.
Minik öğrenciler, topladıkları 470 lirayı Yemen'deki kardeşlerine ulaştırmak üzere Kadirli Müftüsü Necati Gündoğdu
'ya teslim etti.
Müftü Gündoğdu, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere, ailelerine ve kurs öğretmelerine de teşekkür etti.
Öğrencilerin yaptığı yardımların önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi:
"Kurslarımızdaki minik öğrencilerimiz, kendi yaptıkları kumbaralarla harçlıklarının bir kısmını bizlere teslim ettiler. Biz de bu parayı yerine ulaşması için Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca açılan yardım hesabına yatıracağız. Yemen'deki kardeşlerine yönelik örnek davranışından dolayı minik öğrencilerimizi tebrik ediyoruz."
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:44