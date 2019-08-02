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Kur'an kursu öğrencilerine afet bilinci

Esenler'deki 'Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilere Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verildi.

02.08.2019 16:22 Kur'an kursu öğrencilerine afet bilinci

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), Esenler'deki 'Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilere; Afet Bilinci ve Farkındalık, Sel, Malzeme ve Yangın Tüpleri ile ilgili eğitimler verdi. Eğitimde öğrencilere; afet öncesi tedbirler, afet sırası ve afet sonrası yapmaları gerekenler, risk oluşturabilecek eşyaların sabitlenmesi, ilk 72 saatin önemi, deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-kapan-tutun yöntemi" uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, Esenler'deki acil toplanma alanları, toplanma merkezleri, afet ve acil durum aracı ve aile afet bilinci konularında da bilgilendirildi. Öte yandan ilçedeki, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde öğrencilere Simülatör Eğitimi de verildi. Yaklaşan 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılında AFAD ekipleriyle birlikte verilen eğitimlerde çocuklara, deprem dahil her türlü afete karşı farkındalık oluşturuldu.


Esenler, Güncel

Kaynak: Bültenler

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