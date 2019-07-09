09.07.2019 18:33
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Kur'an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilere camide trafik dersi eğitimi veriliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilere camide trafik dersi eğitimi veriliyor.
Gazipaşa Müftülüğü ve Gazipaşa Bölge Trafik ekipleri işbirliğinde verilen eğitimlerde Sanayi Camisi'ndeki Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Uygulamalı olarak görsellerle yapılan eğitimde, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
İmam Mehmet Bahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının önemli olduğunu belirtti.
Yaptıkları istişare sonucunda, yaz kursu için camilere gelen çocuklara trafik semineri vermeyi kararlaştırdıklarını kaydeden Bahar, "Bölge trafik istasyonundaki polis arkadaşlarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Okula gidip gelirken birçok kaza oluyor. Hem bunların önüne geçmek hem de çocuklarımıza dini bilgilerin yanında trafik eğitimi ve sağlık eğitimi gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı her alanda yetiştirmek istiyoruz." dedi.
Öğrencilerden Ceren Çağlar da hem dini hem de sosyal yaşam konusunda bilgilendiğini ifade etti. Kur'an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi
Kaynak: AA
Gazipaşa, Antalya, Güncel

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