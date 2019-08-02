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Kur'an kursu öğrencilerine judo sporu tanıtılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaz Kur'an kurslarında çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit tarafından judo sporu tanıtılıyor.

02.08.2019 15:07 Kur'an kursu öğrencilerine judo sporu tanıtılıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaz Kur'an kurslarında çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit tarafından judo sporu tanıtılıyor.
Kaymakamlık, Çubuk Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce imzalanan protokol kapsamında ilçede açılan yaz okulları devam ederken, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler sportif faaliyetlere de yönlendiriliyor.
Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda, Kur'an kursu örencilerine judo sporunu tanıtıyor.
Koçyiğit, "Çocuklarımız judo sporunu öğreniyor. Aralarında yeni sporcuları keşfetmiş olacağız. Judonun yanında diğer spor dallarını da tanıtıyoruz. Bu yaz dönemini öğrencilerin daha verimli geçirmeleri için uğraşacağız." diye konuştu.

Çubuk Belediyesi, Ahmet Koçyiğit, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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