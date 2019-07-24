Kur'an kursu öğrencilerine "trafik eğitimi"
Mardin'in Midyat ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.24.07.2019 16:59
Mardin'in Midyat ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.
Jandarma trafik timlerince Bağlar Cami Yaz Kuran Kursu öğrencileri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.
Verilen eğitimin ardından çocuklara çikolata ve şeker dağıtıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.
Jandarma trafik timlerince Bağlar Cami Yaz Kuran Kursu öğrencileri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.
Verilen eğitimin ardından çocuklara çikolata ve şeker dağıtıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.
Jandarma, Midyat, Mardin, Kültür Sanat
Kaynak: AA