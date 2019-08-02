Haberler» Güncel» Haber

Kur'an kursu öğrencilerine "trafik eğitimi"

Gaziantep'te yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

02.08.2019 15:48 Kur'an kursu öğrencilerine
Gaziantep'te yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Kur'an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programı düzenlendi.
Jandarma trafik timleri kentteki çeşitli camilere giderek yaz Kuran kursu öğrencilerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.
Toplamda 438 öğrenciye verilen eğitim devam edeceği bildirildi.

Kuran-ı Kerim, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47   Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
17:46   Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı
17:45   Devrek Müftülüğü'nden dini bilgi yarışması
17:45   "Türk edebiyatçıları dünya edebiyatçılarına örnek olabilir"
17:44   flaş
17:43   NEÜ'den Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararıyla ilgili bildiri
17:43   flaş