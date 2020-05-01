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Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri yoksul ailelerin bakkal borçlarını ödedi

Nevşehir'de bir Kur'an kursunun öğretici ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödedi.

Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri yoksul ailelerin bakkal borçlarını ödedi
01.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:38
Nevşehir'de bir Kur'an kursunun öğretici ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödedi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarına destek veren din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara yardımcı oluyor.
Vaiz Osman Yılmaz Kur'an Kursu öğreticisi Rabia Baştuğ ve öğrencileri de bu süreçte maddi zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla bakkalları dolaşarak veresiye borçlarını ödedi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rabia Baştuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na öğrencileri ile birlikte destek vermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı işlerinden olan ve maddi zorluk yaşayan vatandaşlara bir nebze de olsa destek olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Baştuğ ve öğrencileri, hazırladıkları yardım kolileri ve içinde bir miktar para bulunan yardım zarflarını da farklı ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel, Haber

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