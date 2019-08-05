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Kur'an kursu örencilerine trafik eğitimi verildi

Ağrı'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında, Zeki Aydemir Kur'an Kursunda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.

05.08.2019 10:52 Kur'an kursu örencilerine trafik eğitimi verildi
Ağrı'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında, Zeki Aydemir Kur'an Kursunda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Müftülüğünün organize ettiği programda emniyet kemeri, trafikte cep telefonu kullanımı, bisiklet kullanımı, araç içerisinde çocukların oturacağı yerler ve yaya geçişi gibi hayati önem taşıyan kurallar emniyet görevlileri tarafından öğrencilere anlatıldı.

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu: "Aileler üzerinde çocuklarımızın yaptırım etkisi kullanılarak özellikle aşırı hız, emniyet kemeri ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı hususlarında kural ihlali yapan, sürücü konumundaki anne ve babaların kurallara uymasını planlıyoruz" dedi.

Eğitim programının ardından, minik öğrencilerle bir araya gelen Topçu, öğrencilere kırmızı düdük, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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