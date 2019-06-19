Edirne
'de Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin okuldaki derslerinde gösterdiği başarı takip ediliyor.
Mevlana Camisi'nde Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende hafızlık kursu, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarıya giren öğrenciler ödüllendirildi.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
, gazetecilere yaptığı açıklama, kurslarda disiplinli ve başarılı bir çalışma yapıldığını söyledi.
Edirne ve ilçelerinde 4 bin öğrencinin yaz döneminde Kur'an kursuna başlayacağını belirten Üzüm, "Biz güzel bir uyulama yapıyoruz. Kurslara gelen öğrencilerin okullarında derslerinde gösterdiği başarıyı, okullarına devam alışkanlığını da kontrol ediyoruz. Kurslarımızda çok küçük yaşlarda hafızlığını bitirip, okuldaki derslerinde taktir alan öğrencilerimiz var. Kur'an kursuna katılan öğrenciler okullarında da başarılı. Öğrencilerimiz dinin hayatın her alanında her anında olduğunu öğreniyorlar." diye konuştu.
Kur'an ve hafızlık kurslarının tarihte de önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Üzüm, şunları kaydetti:
"Osmanlıda, Fatih Sultan Mehmet Han
9 yaşında hafız olmuş, İbni Sina
Kur-an'ı Kerim'i 6 ayda hıfzetmiş. Bizim de kurslar yardımıyla 8 ayda Kur-an'ı Kerim'i ezberleyen öğrencimiz var. Öğrencilerimizde hem bu anlamda hem de akademik olarak güzel başarıları var. Tarihimizde hafızlıkla buluşanlar sanat, estetik ve mimari alanında daha başarılı olmuş.
Tarihimizde birçok bilim insanımız hafızdır ve bunlar dünyada çok başarılı seviyelere ulaşarak medeniyette önemli yapı taşlarını oluşturmuşlar.Selimiye
İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Büşra Bulut (11) her yaz Kur-an kurslarına devam ettiğini söyledi.
Derslerinin çok iyi olduğunu belirten Bulut, "Kur-an'ı Kerim'den 140 sayfa ezberledim. Kurslar bana çok katkı sağladı. Derslerim daha da iyi oldu. Bu yıl takdir aldım, gelecekte astronot olmak istiyorum." dedi.
Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nur Sena Dureli (12) de Kur-an kursunun sosyal anlamda da kendisine çok şey kattığını kaydetti.