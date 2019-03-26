Kur'an Müzesi'nde Akademik Çalışma

BURSA Büyükşehir Belediyesi Kur'an ve El Yazmaları Müzesi, önemli bir akademik çalışmaya ev sahipliği yaptı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde iki gün süren Keşif-Tahkik-Neşir çalıştayında Türk- İslam tarihinde yazma eserlerin önemine dikkat çekildi.

Çalıştaya, Kültür Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ve akademisyenler ile İstanbul Şehir Üniversitesi Toplum Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'ndan konunun uzmanları katıldı. Çalıştayda özellikle yazma eserlerin tanıtılması yolundaki akademik çalışmaların teşvik edilerek, akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerinin yazma kaynaklarla arasındaki bağın güçlendirilmesi tartışıldı.İlk iki oturumun Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştiği çalıştayın öğleden sonraki oturumları ise İlahiyat Fakültesi'nde devam etti. Çalıştayın ikinci gününde ise Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde sunumlar gerçekleştirildi.Prof. Dr. Bilal Kemikli,bu tür çalışmaların Bursa tarihinin aydınlatılması açısından önemine değindi ve öğrencilerin yazma eserler üzerinden kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Çalıştaya gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kemikli,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler