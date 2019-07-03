03.07.2019 17:07
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Kur'anı ilk öğrenene bisiklet hediye edecek

Kur

Sorgunlu iş insanı Fatih Gözübüyük, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Kur'an okumayı ilk öğrenen 2 öğrenciye bisiklet hediye edecek.

Sorgunlu iş insanı Fatih Gözübüyük, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Kur'an kursuna katılan öğrencilerden Kur'an okumayı ilk öğrenen 2 öğrenciye bisiklet hediye edecek.

Gözübüyük, AA muhabirine, çocukların Kur'anı küçük yaşta daha kolay öğrendiğini, bu yüzden küçük yaşta öğrenmenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların eğitilmesinde büyüklere önemli görevler düştüğünü ifade eden Gözübüyük, "Çocuklarımızı Kur'an kurslarına ve camilere gönderme gayretinde olmalıyız, hocalarımız da çocuklarımıza güzel bir şekilde Kur'an eğitimi vermeli ve çocuklarımıza camiyi sevdirmeli. Ben de çocukları teşvik etmek amacıyla küçük de olsa bir hediye vermek istedim." dedi.
Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Fatih, Güncel

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