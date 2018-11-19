Kura Nehri Buz Tuttu

ARDAHAN'ın Göle
İlçesi'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Ardahan
kent merkezinden geçerek Gürcistan
ve Azerbaycan
üzerinden Hazar Denizi
'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kura Nehri'nin bu yıl geç donduğunu söyleyen vatandaşlar, "Kura Nehri havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Buzun kalınlığı 4-5 santim kadar. İlerleyen günlerde buzun kalınlığı 20-30 santimi bulur. Buzun üstünde halaylar çekiyoruz, Kızakla kayıyoruz, hatta üzerinde araçlarımızla dirift atıyoruz" dediler.
Ardahan merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.5 derece ile Yanlızçam Kayak merkezinde ölçülürken, Göle ilçesinde sıfırın altında 15.6, Damal
ilçesinde sıfırın altında 12.5, Çıldır
ilçesinde sıfırın altında 10, Hanak
ilçesinde sıfırın altında 9.7 ve Posof
ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.
Görüntü Dökümü
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Kura nehrinden genel görüntü
-Ardahan Köprüsü ve kalesinden görüntü
-Vatandaşla röp.
Haber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN
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Gürcistan,Hazar Denizi,Göle,Ardahan
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:36