Kura Nehri Buz Tuttu

ARDAHAN'ın Göle
İlçesi'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının, sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Ardahan
kent merkezinden geçerek Gürcistan
ve Azerbaycan
üzerinden Hazar Denizi
'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kura Nehri'nin bu yıl geç donduğunu söyleyen çevre sakinleri, buzun kalınlığının 4-5 santim olduğunu, bunun önümüzdeki günlerde 20-30 santimi bulacağını söyledi.
Ardahan merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.5 derece ile Yanlızçam Kayak Merkezi
'nde ölçülürken, Göle ilçesinde sıfırın altında 15.6, Damal
ilçesinde sıfırın altında 12.5, Çıldır
ilçesinde sıfırın altında 10, Hanak
ilçesinde sıfırın altında 9.7 ve Posof
ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. - Ardahan
Gürcistan,Hazar Denizi,Göle,Ardahan
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:03