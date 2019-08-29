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'Kura Nehri Yaşam Projesi' destek sözleşmesi imzalandı

Ardahan Belediyesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceği "Kura Nehri Yaşam Projesi" için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, destek sözleşmesi imzaladı.

29.08.2019 16:27 'Kura Nehri Yaşam Projesi' destek sözleşmesi imzalandı
Ardahan Belediyesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçireceği "Kura Nehri Yaşam Projesi" için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, destek sözleşmesi imzaladı.

Ardahan Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Ardahan'da sosyal, kültürel ve tarihi değerler merkezi olan Ardahan Kalesi, Kura Nehri ve Aziziye Kışlası alanında yapılacak rekreasyon çalışmalarını kapsayan "Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi" destek sözleşmesi imzalandı. Proje ile kentte kadın ve gençlerin sosyal imkanlara erişiminin sağlanması ve ilin kültür ve turizm altyapısının geliştirilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında Ardahan Kalesi'nden Kura Nehri boyunca Şehir Stadyumu'na kadar olan 57,656.67 m2 alan üzerinde; 2.5 km yaya yolu, 2.7 km bisiklet yolu, 25 adet piknik masası, 10 adet kamelya, 5 adet çocuk oyun grubu ve 5 adet açık hava spor alanı yapılması amaçlanıyor. - ARDAHAN

Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Aziziye, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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