'Kura yaşam vadisi' çalışması başladı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri boyunca yapılması planlanan 'Kura Yaşam Vadisi' çalışmasını yerinde inceledi.
04.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:53
Başkan Demir, "Bundan böyle belediyenin kendi araçları kendi kademesinde yapılacak. Vatandaşın tek kör kuruşu dışarı harcanmayacak. Kadememizde yapılan bakım-onarımının ardından Ekskavatör aracımız kura nehri çevresinde ıslah çalışmasına başladı. Ekskavatör 'un Ardahan'ımıza Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sen Evde Kal Belediye Çalışıyor" dedi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Faruk Demir, Ardahan, Güncel