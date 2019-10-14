Kurabiye tarifi: En güzel kurabiye tarifleri

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KURABİYE TARİFİ TÜRLERİ

Kurabiye tarifi seçenekleri içinde çok sayıda alternatif var. Seçenekler içinden damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz gibi, ikram edeceğiniz kişinin damak zevkine göre tercihler yapabilirsiniz. Mantar kurabiye, browni kurabiye, un kurabiye tarifi, kurabiye tarifi tatlı gibi seçenekler ve çok daha fazlası içinden seçimler yapabilirsiniz İşte nefis kurabiye tarifleri.

BADEMLİ KURABİYE TARİFİ

Bademli kurabiye için gerekli malzemeler:

Yarım çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı süt, yarım limon kabuğu rendesi, 220 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış), 2 Su bardağı + 2 yemek kaşığı un, 1/2 + 1/4 Su bardağı toz şeker, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:Yarım su bardağı file badem, 2 Yemek kaşığı toz şeker, 1 yumurta

Bademli kurabiye hazırlanışı

Geniş bir karıştırma kabında tuz, limon rendesi, süt, şeker, limon ve tereyağını iki dakika boyunca hızlı devirde karıştırın.Malzemelerin iyice karıştığından emin olun.Kabartma tozu ve unu da ekleyip karıştırmaya devam edin.Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekleyin. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serip kenarda hazır tutun.

Tezgahı ve merdaneyi unlayıp hamuru tezgahta açmaya başlayın. 3 mm kalınlığında hamur elde edin. Hamur kesme aparatıyla hamurdan parçalar eksin.Orta boy kurabiye hamuru elde edin. Kestiğiniz parçaları tepsiye dizin. Üzerine fırça ile yumurta sürüp, toz şeker ve file badem serpin ve ardından fırına verin. 15/ 20 dakika pişirdikten sonrafırından çıkarın. Kurabiyeler soğudu zaman servis edebilirsiniz.

Bademli kurabiye

YULAFLI DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Kurabiye lezzetini farklı şekilde yaşamak isteyenler yulaflı çikolatalı kurabiye tarifini kullanabilirler.Bu tarif her evde bulunabilen malzemelerle yapıldığı için oldukça pratik bir tariftir.

Yulaflı damla çikolatalı kurabiye tarifi için gerekli malzemeler:

2,5 su bardağı yulaf ezmesi, 2 adet yumurta, 200 g Hindistan cevizi yağı, 1 su bardağı badem unu,1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 su bardağı Hindistan cevizi şekeri

Yulaflı damla çikolatalı kurabiye yapılışı

Doğrayıcıya yulafı koyun ve toz haline gelene kadar çekin. Hindistan cevizi yağı ve yumurtaları da ekleyip karıştırmaya devam edin. Sonra badem unu, yulaf, vanilya ve kabartma tozu ilave edip hamuru yapın.Son olarak damla çikolatayı da ekleyin ve karıştırın.

Yağlı kağıdı fırın tepsisine serin. Kurabiye hamurundan kaşıkla parçalar alıp koparın ve elinizle yuvarlak parçalar yapın.160 derece ısıtılmış fırında 10/ 15 dakika pişirin. Kurabiyeler pişince soğuyana kadar fırında bekletin. Soğuduktan sonra çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yulaflı damla çikolatalı kurabiye

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Kurabiye tarifi seçeneklerinden en fazla tercih edilenlerden biri de elmalı kurabiye tarifidir. Özellikle çocukların çok sevdiği elmalı kurabiye, lezzeti ve görünümü ile dikkat çekmektedir. İşte elmalı kurabiye tarifi:

Elmalı kurabiye için gerekli malzemeler

1 paket (250 gr) oda sıcaklığında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 paket vanilya (5 gr),1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu (10 gr), 4/ 4,5 su bardağı kadar un.

İçi için: 1 tatlı kaşığı silme tarçın, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet elma.

Üzerine:Pudra şekeri

Elmaları soyup rendeleyerek işe başlayın. Rendelediğiniz elmaları tavaya alın. Üzerine toz şeker ekleyin ve suyunu çekene kadar pişsin. Üzerine yoğurdu, sıvı yağı, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Hamuru yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru 3 parçaya bölün. Hafifçe unladığınız hamurları açın. Üçgen şekilde 8 adet parça elde edin.Hamurun geniş olan tarafına bir tatlı kaşığı harç koyun. Ardından rulo şeklinde sararak yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyeler soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Elmalı kurabiye

DİYET KURABİYE TARİFİ

Formunu bozmak istemeyenler kurabiye yemekten biraz uzak duruyorlar ama buna gerek yok. Çünkü diyet kurabiye ile formunuzu bozmadan kurabiye tüketebilir, bu lezzetten mahrum kalmazsınız. İşte diyet kurabiye tarifi:

Diyet kurabiye yapılışı

Çırpma kasesinde yumurtaları güzelce çırpın. Yumurtanın üzerine Hindistan cevizi yağını ekleyin. Ardından vanilya ve keçiboynuzunu da ekleyin ve tüm karışımı güzelce yoğurun. Elinizle dilediğiniz şekli verdikten sonra 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca pişirin.

Diyet kurabiye

ÇÖREKOTLU KURABİYE TARİFİ

Kurabiye lezzetini farklı şekilde denemek istiyorsanız çörekotlu kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Üstelik bu lezzetli hem çocuklarınıza hem de misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Çörekotlu kurabiye için gerekli malzemeler

5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı tuz, 1 paket (10 gram), kabartma tozu, 250 gram tereyağı ya da (oda ısısında), margarin, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet (sarısı üzeri için ayrılacak) yumurta akı, 2 yemek kaşığı çörekotu,

Üzerine: Yumurta sarısı.

Çörekotlu kurabiye yapılışı

Un haricinde hamur için gerekli olan malzemeleri bir kaseye alıp karıştırın. Azar azar unu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Ele yapışmayacak kıvamda yumuşak hamur kıvamını yakalayın. Hamuru tezgaha alıp çok ince olmadan açın. Hamura dilediğiniz şekli verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kurabiyelere fırça yardımı ile yumurta sürüp çatalla çizikler atın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Kurabiyeler soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.