Kurada Umre Kazanan Genç Kadın Sevinç Gözyaşı Döktü

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:49



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:49

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çekilişte umre kazanan genç kadın sevinç gözyaşı döktü.Hac ve umre organizasyonu yapan bir firmanın çekilişi Kocacami'de yapıldı. Öğle namazından önce mevlit okunurken, namazdan sonra da çekiliş yapıldı ve pilav ikramı yapıldı. Çekilişte 20 kişiye Kur'an-ı kerim ve tablolar çıkarken, 28 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Demirtaş da ücretsiz 20 günlük umre seyahatinin talihlisi oldu. Genç kadın sevincinden uzun süre konuşamazken, mutluluk gözyaşı döktü. Demirtaş, çekilişi yapan firma yetkililerine teşekkür etti.Gömeçli olan Ayten Demirtaş, "Allah, bu çekilişi yapan herkesten razı olsun. Herkese teşekkürler. Çok mutluyum. Allah, razı olsun herkesten. Nizam Tura teşekkür ederim. Allah, herkesten razı olsun" dedi.Firma yetkilisi Fuat Büke de," Çok mutluyuz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz umre hayrında çekilişler yaptık. İnşallah bunu her sene düzenlemek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR