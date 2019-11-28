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Kurak Topraklar Suyla Buluştu

Develi'nin Kulpak mahallesinde çiftçilerin kurak arazilerini sulayabilmesi ve verimli hale getirilmesi için DSİ tarafından yaklaşık 10 yıldır aranan su bulundu.

28.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:09Kurak Topraklar Suyla Buluştu
'nin Kulpak mahallesinde çiftçilerin kurak arazilerini sulayabilmesi ve verimli hale getirilmesi için DSİ tarafından yaklaşık 10 yıldır aranan su bulundu.

Kulpak Mahalle Muhtarı Ramazan Toygar "Suyumuz çıktığı için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Suyumuz statik olarak 100 metrede dinamik olarak da 102 metrede, saniye de 35 litre olup 15 derecelik sıcaklıkta" dedi. Muhtar Toygar, "Daha önceki muhtarlarımız döneminde başlatılmış olan proje şuan da gelişti ve oluştu. Çok mutluyuz köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Artık bu çıkan suyla kurak topraklarımız verimli hale gelecek ve çiftçimizin yüzü gülecek devletimize ve Devlet Su İşlerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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