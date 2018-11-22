Kuraklık Göçmen Kuşları Besinsiz Bıraktı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:01



22 Kasım 2018 Perşembe 11:01

Ramsar Sözleşmesi ile korunan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin su seviyesinin düşmesi, göç yolundaki kuşları besinsiz bıraktı.Önceki yıllarda yaz aylarında kuruyan, sonbaharın gelmesiyle su seviyesi yükselen gölde, bu yıl kasım ayındaki yağışların etkisi kısa sürdü. Göçmen kuşların büyük bölümü, su bulunmayan gölde konaklamadan yollarına devam ediyor.Yaklaşık 20 gün önce tersine göçlerine başlayan turnalar, az miktardaki suda bir süre beslenip dinlendikten sonra yollarına devam etti. Bugünlerde göçe başlayan kaz sürüleri ise su olmadığı için beslenme ortamı bulunmayan gölde bir süre dinlenip başka sulak alanlara yöneldi.Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, buradaki kuş cennetinin, Türkiye'deki iki göç yolundan birinin üzerinde bulunduğunu söyledi.Gölün aynı zamanda bir toplanma merkezi olduğunu belirten Çetiner, su olması halinde kuşların burada konakladığını, bir süre dinlenip beslendikten sonra yollarına devam ettiğini dile getirdi.Yaklaşık 20 gün önce göldeki su seviyesinin son yağışlarla yükselmesi nedeniyle turnaların burada konakladığını vurgulayan Çetiner, kazların ise aynı şansa sahip olmadığını aktardı.Sonbaharda gölün kurumasının üzüntü verici olduğuna işaret eden Çetiner, "Yaklaşık 20 gün önce yağışların etkisiyle yükselen su miktarı, o dönem göç yolunda olan turnalara dinlenme ve beslenme imkanı sunmuştu. Güneşli havalarda buharlaşmanın etkisiyle sular tamamen yok oldu. Şu anda göç yolundaki kaz sürüleri, beslenme imkanından mahrum olarak yollarına devam ediyor." dedi.Su girişi konusunda sadece yağışlara bel bağlanmaması gerektiğinin altını çizen Çetiner, şunları kaydetti:"Maalesef küresel ısınma dediğimiz bir olay var. Seyfe Gölü'ndeki güzelliklerin devam etmesini sadece yağışlara bağlamak doğru değil. Zaten yeterince yağış da alamıyoruz. Yamula Barajı'ndan gelecek su ile ilgili bir proje var. Bununla ilgili çalışmalar bir noktaya geldi ama geç kalındı. Oradan gelecek su, hem yöredeki vatandaşlarımızın gelirini artıracak hem de havzaya girecek su artacağı için göle su girişimiz olacak. Gölü besleyen Seyfe, Malya ve Horla pınarlarından su girişinin sağlanması önemli. Seyfe pınarından gelecek suyu çok önemsiyoruz çünkü buradan girecek su küçük adacıklar oluşturuyor, turbalıklar meydana geliyor. Bunlar da kuşların saklanabileceği, yuva yapabileceği bir ortam oluşturuyor. Bu konuda yapılan çalışmaların bir an önce hızlandırılmasını istiyoruz."Seyfe Gölü Kuş Cenneti, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.