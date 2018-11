Kuraklık Yönetim Planı Çalışmaları

29 Kasım 2018 Perşembe 21:24



Tarım ve Orman Bakanlığının "Kuraklık Yönetim Planları" kapsamında Antalya ve Burdur havzalarına yönelik yönetim planları ele alındı.Bakanlığın Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen , "Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi" toplantısında yaptığı konuşmada, doğal bir kaynak olan suyun akıbetinin dünyayı etkileyen problemler içinde en üst sıralarda yer aldığını söyledi.Yeryüzünde canlı hayatının devamının sağlanması için su kaynaklarının sürdürülebilir bir yaklaşımla koruması ve yönetilmesi gerektiğini ifade eden Dikmen, Genel Müdürlüğün kurulduğu 2011'den bugüne kadar su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi maksadıyla birçok yönetmelik, tebliğ ve genelge yayımlandığını aktardı.Mevzuat çalışmalarının yanı sıra su kaynakları yönetiminde eksiklerin giderilmesi ve uluslararası standartların yakalanması maksadıyla birçok proje çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Dikmen, " Türkiye kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik özelliklerinden dolayı kuraklık afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır. Ülkemizde 1928, 1973, 1989, 1990, 1993, 1999, 2000, 2008'de yaygın kuraklıklar görülmüştür. 1876 yılında yaşanan büyük kuraklık kıtlıklara, hastalıklara, can ve mal kayıplarına yol açmıştır." dedi."Sıcaklıkların 1,8 ila 5 derece artması beklenmektedir"Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen taşkın ve heyelanların can ve mal kayıplarını önemli boyutlara ulaştırdığını ifade eden Dikmen, "Antalya Havzası'nda gelecek dönemde sıcaklıkların 1,8 ila 5 derece artması beklenmektedir. İklim değişikliğinde gelecek dönemde oluşacak olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin belirlendiği 'Kuraklık Yönetim Planları' büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.2013'ten itibaren havza bazında kuraklık yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına başladıklarını dile getiren Dikmen, bu kapsamda 25 nehir havzası için kuraklık yönetim planları hazırlandığını anlattı.Antalya havzasıyla birlikte Konya Kuzey Ege , Küçük Menderes , Burdur ve Van havzalarında çalışmaların tamamlandığını bildiren Dikmen, şöyle devam etti:"Şu an itibarıyla Büyük Menderes, Gediz , Fırat- Dicle Ceyhan ve Asi havzalarında kuraklık yönetim planı hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Projeler kapsamında havza bazında kuraklık analizleri, su bütçesi, sektörel etkilenebilirlik analizleri gerçekleştirilmekte, kuraklık risk haritaları çıkarılmakta ve akabinde kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınması gereken tedbirleri de içeren kuraklık yönetim planı hazırlanmaktadır. Antalya Havzası Kuraklık Yönetim Planı 2016'da hazırlanmaya başlamış olup an itibarıyla tamamlanmıştır."