Haberler » Spor » Haber

'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

02.10.2019 14:00

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 4'üncü haftasında ev sahibi Aytemiz Alanya spor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazının TFF tarafından reddedilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

?"Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı 'kural hatası başvurusu' ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır. Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü,

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları,

-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(30)
UĞUR ÖZGÜL O? FENERAGLAMA:Yazıklar Olsun eziklikte sınır tanımıyor bu fener fenerol değil bildiğin beterol kampanyası yapmışlar ??
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
COZUT:Feneer olmuyor fener mızıkçı fener Türk futbolu İstanbul takımlarının pışpışlanmasıyla bir yere varamaz
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
GÜLTEKİN GÜLÇİÇEK:İşte bu takımdan bundan nefret ediliyor...
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
DELİLER KONUŞUYOR::))))))))) Bunlar değilmiydi Trabzons pora laf eden, şike süreciyle ilgili her yere başvuruyor diye alay etmeye çalışan. Nolu len. Hakkınızla 1 maç yenildiniz onuda kıvırıyprsunuz. Gidin gidin marsa başvurun
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
HARRY KEWELL:NE AĞLADINIZ BE ARKADAŞ.
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
SEDAT:fenevden hakemlerden futboldan tiskinmeye başladım
Yayından Kaldır
20 16
Cevap yaz
CİVCİV FENER:Ağlama fener ağlama zorunuza gitmesin alanyaspor 3ün 1 i verdi elinize :)))))) bugüne kadar yaptığınız şikelere sayın şikecilerrrrrrrrrrrr!!!!!!!
Yayından Kaldır
18 17
Cevap yaz
12345:NE KADAR AĞLADINIZ BE . . . . . HER YENİLGİ DE KAPI KAPI DOLAŞIP İTİRAZ EDECEKSENİZ LİG MAÇLARI BİTSİN SİZ ALIN KUPAYI
Yayından Kaldır
13 14
Cevap yaz
KARSAK:Ali koç çok çirkinleştirdi bu işi. başarı gelmeyince zorla, şikeyle, parayla, tehditle, çirkeflikle başarı lı olmayı mübah görüyor
Yayından Kaldır
12 13
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Tahkim maci tekrar oynatacak. Danisikli dögüs.
Yayından Kaldır
7 16
Cevap yaz
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
21:47 Mönchengladbach hazırlıklarını tamamladı
21:44 Marcel koller: trabzonspor'un ofansif yönü bizi zorlayacak ancak önlemleri aldık
21:37 Marco rose: baskılı oynayacağız
21:31 Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
21:18 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
21:16 Marcel Koller: Zorlayacaklar ama önlemler aldık
21:16 Beşiktaş, Wolverhampton'a hazır