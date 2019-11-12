Haberler » Güncel » Kural ihlali kazaya neden oldu: 6 yaralı - Haber

Kural ihlali kazaya neden oldu: 6 yaralı

Bağcılar'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönen yolcu minibüsüne hafif ticari araç çarptı.

12.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22
'da 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönen yolcu minibüsüne hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken kaza da 6 kişi yaralandı. Feci kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Bağcılar Taş Ocağı caddesi üzerinde meydana geldi. U dönüşünün yasak olduğu yerden dönen 34 M 1266 plakalı minibüse 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilerek kazanın olduğu noktada bulunan benzin istasyonuna doğru sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar minibüsün içerisinde bulunan 3 yolcuyu ve şoförü çıkarttı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan iki kişi de kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİ YOLA SAÇILAN BOZUK PARALARI TOPLADI
Kaza sonrası polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken minibüs çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla düzeltilerek olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bu sırada kaza yerine dökülen bozuk paralar da diğer minibüs şoförleri tarafından kaldırılması dikkat çekti.
Kaza anını anlatan çevredeki bir esnaf, "Minibüs tersten, normalde dönülmeyen yerden döndü. Yoldan gelen araç ta biraz hızlıydı. Burada ayda bir kaza oluyor. Tersten girenler çok. Burada bir kapan yapılmadığı sürece kaza olur. Toplam 6 yaralı vardı. Hepsi minibüsteydi" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza çevrede bulunan bir iş yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de minibüs ters yönden 'U' dönüşü yapıyor ve bu sırada kendi yolundan ilerleyen hafif ticari araç minibüse çarpıyor. Minibüs çarpmanın etkisiyle devriliyor ve benzin istasyonuna doğru sürükleniyor.
(Volkan Kayalar/İHA)
Kural ihlali kazaya neden oldu: 6 yaralı

Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 TEVFİK GÖKSU: İBB'NİN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU BÜTÜN TEZLER ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR
14:28 Başakşehir'de "Daha yaşanabilir bir dünya" yürüyüşü
14:23 Başkan Büyükkılıç, sosyal tesislerde
14:28 Tuzla'da fabrikada yangın
14:28 Sancaktepe'de çocuk sürücünün babasına da ceza 4 yıl 2 ay
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:30:04