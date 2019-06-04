Kural tanımaz sürücüler, havadan yapılan denetimlerden kaçamadı Kural ihlali yapan 58 sürücüye 13 bin 815 TL para cezası kesildi Sürücülerin o anları drone ve helikopter kameralarına yansıdı
KOCAELİ - Kocaeli
'de drone ve helikopterlerle yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettikleri tespit edilen 58 sürücüye 13 bin 815 TL para cezası kesildi. Sürücülerin yaptığı tehlikeli ihlaller ise saniye saniye helikopter kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli genelinde trafikte kural ihlali yapan sürücülerin tespit edilmesi için havadan yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında İstanbul
Havacılık Şube Müdürülüğü'ne bağlı polis helikopteri ile 17-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne bin 595 TL para cezası kesildi. Kocaeli Emniyeti
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne kayıtlı droneler ile 13-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 51 araç sürücüsüne 12 bin 220 TL para cezası kesildi. Sürücülerin tehlikeli sürüşü helikopter kamerasında Ramazan Bayramı
boyunca havadan yapılan denetimlerin süreceği öğrenilirken, sürücülerin yaptığı tehlikeli sürüşler helikopter ve drone kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda araçların tehlikeli bir şekilde ilerlemeleri ve makas atmaları görülüyor. Helikopterdeki görüntüleme sistemi ile aracın plakası tespit ediliyor. Vali yardımcısından çocuklara önemli görev Öte yandan, Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban
da Ramazan Bayramı kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülen trafik denetimlerine katılarak, seyahat eden vatandaşlara şeker ikramında bulunup çocuklara yoldayken hatalı sürüş yapan ailelerini uyarmalarını söyledi. İçişleri Bakanlığı
tarafından sürdürülen "Dikkat Sizden Notlar Onlardan" projesi kapsamında D100 Karayolu Kartepe
geçişinde bulunan trafik denetleme noktasında gerçekleşen etkinliğe katılan Balaban'a Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma
Komutanı Osman Aslan
eşlik etti. Durdurulan araçlardaki çocuklarla sohbet eden Balaban, hazırlanan özel karnelerden hediye ederek, anne ve babalarının trafikte yaptığı hataları not tutmalarını istedi.
Kaynak: İHA
Helikopter
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