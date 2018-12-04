Kurallara Uyan Öğrencilere Çikolata

04 Aralık 2018 Salı 12:10



04 Aralık 2018 Salı 12:10

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul servisi denetimi sırasında emniyet kemerini takan öğrencileri çikolata ile ödüllendirdi.Sık aralıklarla ilçenin her tarafında okul servisi yapan sürücüleri denetleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarma ekipleri eksik evrakı olan, kurallara uymayan servis taşımacılığı yapan sürücülere gerekli cezaları yazıyor.Denetimler sırasında öğrencilerle sohbet eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, onlara servislerde uymaları gereken kuralları da anlattı.Öğrencilerin okullara güvenli gitmesi için devamlı denetimleri yaptıklarını belirten Atinkaya, "Öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde okula gidip gelmeleri için servislerde gerekli şartların oluşması gerekiyor. Fatsa'da bizler sık aralıklarla denetimleri yapıyoruz ve herhangi bir eksikliğe mahal vermiyoruz. Eğitim ve öğretimin aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tam bir bütünlük içinde ilçemizde eğitimimizi devam ettiriyoruz" dedi.Atinkaya, denetimlerin hem jandarma hem de polis bölgesinde sık aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi. - ORDU