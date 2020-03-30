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Kurallara uymak bir yana ayakta yolcu bile aldı !

Polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçları için yayınladığı genelge üzerine denetim uyguladı.

30.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:53
Polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçları için yayınladığı genelge üzerine denetim uyguladı. Bahçelievler'de yapılan teftişlerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Minibüs şoförüne 204 TL ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'e düşürüleceğini bildiren genelge üzerine ekipler harekete geçti. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri yolcu sayısı ve toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması ile ilgili olarak denetleme yaptı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi'nde toplu taşıma araçları tek tek durdurularak bilgilendirme ve uyarı yapıldı. Yan yana oturan yolcular da boş koltuklara oturtuldu.Ayrıca tüm yolcu ve şoförlerin ateşleri ölçüldü. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Belirtilen yüzde 50 oranının üzerinde yolcu taşıdığı için polis ekipleri tarafından minibüs şoförüne toplamda 204 TL para cezası kesildi.
"ŞOFÖRÜN HATASI VATANDAŞ NE YAPSIN"
Minibüste seyahat eden Mehmet Ayten, "Normal koltukta oturuyorduk. Şoförün hatası vatandaş ne yapsın hangi aracı bulsa binmek zorundadır. Onların düşünmesi lazım. Ben de daha yeni bindim şoförün kendinin düşünmesi lazım. Para kazanmasını biz de isteriz. Böyle günde onlarında fedakarlık yapması lazım" dedi. Minibüste seyahat eden bir diğer yolcu ise kontrollerin sağlanıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu işe geç kaldığı için binmesi gerektiğini söyledi.
(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA) Kurallara uymak bir yana ayakta yolcu bile aldı !

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Polis, Güncel

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Kurallara uymak bir yana ayakta yolcu bile aldı !
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